АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону», «МЮ» принимает «Саутгемптон»

«Вулверхэмптон» — «Арсенал» 2:1
Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмтона» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Счет в матче на 32-й минуте открыли «канониры». Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил Семеду, накрутил Невеша и пробил точно в дальний угол.
В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота.
Хозяева провели быструю атаку по центру, Поденсе сделал передачу в штрафную, а Давид Луис сзади сбил Виллиана, получив прямую красную карточку.
Рубен Невеш с пенальти пробил точно в верхний угол ворот — без шансов для Лено.
На 49-й минуте «Волки» перешли в позиционную атаку, Моутинью получил пас, прицелился и с 27 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот «Арсенала».
А на 72-й минуте гости остались вдевятером. Семеду сделал длинный заброс по флангу, голкипер Бернд Лено выбежал за пределы штрафной и рукой выбил мяч в аут, опередив Траоре.
За фол последней надежды вратарь получил прямую красную карточку, его место в воротах занял Рунар Рунарссон.
Хозяева набрали 26 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы с 31 очком находятся на 10-й строчке.
В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Астон Виллой» 6 февраля, а на следующий день «Вулверхэмптон» дома примет «Лестер».
«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» 2:1
«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Джейден Богл (56-я минута) и Билли Шарп (73).
За проигравших отличился Мэтт Филлипс (41).
После этой игры «Шеффилд Юнайтед» набрал 11 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» с 12 очками расположился на 19-й строчке.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»
«Фулхэм» — «Лестер Сити»
3 февраля, 21:00 мск
«Бёрнли» — «Манчестер Сити»
3 февраля, 21:00 мск
«Лидс Юнайтед» — «Эвертон»
3 февраля, 22:30 мск
«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
3 февраля, 23:15 мск
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»
3 февраля, 23:15 мск