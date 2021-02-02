АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону», «МЮ» принимает «Саутгемптон»

С о 2 по 4 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 22-го тура.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал» 2:1

Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмтона» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 32-й минуте открыли «канониры». Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил Семеду, накрутил Невеша и пробил точно в дальний угол.

В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота.

Хозяева провели быструю атаку по центру, Поденсе сделал передачу в штрафную, а Давид Луис сзади сбил Виллиана, получив прямую красную карточку.

Рубен Невеш с пенальти пробил точно в верхний угол ворот — без шансов для Лено.

На 49-й минуте «Волки» перешли в позиционную атаку, Моутинью получил пас, прицелился и с 27 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот «Арсенала».

А на 72-й минуте гости остались вдевятером. Семеду сделал длинный заброс по флангу, голкипер Бернд Лено выбежал за пределы штрафной и рукой выбил мяч в аут, опередив Траоре.

За фол последней надежды вратарь получил прямую красную карточку, его место в воротах занял Рунар Рунарссон.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 2:1 Голы: 0:1 Николя Пепе (32'), 1:1 Рубен Невеш (пенальти) (45'), 2:1 Жоау Моутинью (49') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Нелсон Семеду, Макс Килман, Педру Нету, Рубен Невеш (Леандер Дендонкер, 74'), Даниэл Поденсе (Vitinha, 62'), Жоау Моутинью, Адама Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака, Томас (Рунар Алекс Рунарссон, 75'), Николя Пепе (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт (Габриэл, 46') Предупреждения: Жоау Моутинью (13'), Макс Килман (28'), Томас (41'), Рубен Невеш (47'), Гранит Джака (62') Удаления: Давид Луис (45'), Бернд Лено (72')

Хозяева набрали 26 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы с 31 очком находятся на 10-й строчке.

В следующем матче «Арсенал» на выезде сыграет с «Астон Виллой» 6 февраля, а на следующий день «Вулверхэмптон» дома примет «Лестер».

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» 2:1

«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джейден Богл (56-я минута) и Билли Шарп (73).

За проигравших отличился Мэтт Филлипс (41).

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Вест Бромвич 2:1 Голы: 0:1 Мэтт Филлипс (41'), 1:1 Джейден Богл (56'), 2:1 Билли Шарп (73') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Этан Ампаду, Джордж Балдок (Макс Лоу, 44'), Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд (Оливер Макбарни, 46'), Джейден Богл, Билли Шарп (Оливер Бёрк, 86'), Дэвид Макголдрик Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Каллум Робинсон (Карлан Ахирни-Грант, 68'), Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс (Конор Галлахер, 74'), Матеус Перейра, Роберт Снодграсс, Мбайе Дьян (Хал Робсон-Кану, 68') Предупреждения: Джон Флек (82'), Дэвид Макголдрик (84'), Матеус Перейра (90')

После этой игры «Шеффилд Юнайтед» набрал 11 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» с 12 очками расположился на 19-й строчке.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

«Фулхэм» — «Лестер Сити»

3 февраля, 21:00 мск

«Бёрнли» — «Манчестер Сити»

3 февраля, 21:00 мск

«Лидс Юнайтед» — «Эвертон»

3 февраля, 22:30 мск

«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

3 февраля, 23:15 мск

«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»

3 февраля, 23:15 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

4 февраля, 23:00 мск