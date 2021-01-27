ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурад МусаевПланы на зиму: «Краснодар»
  • 01:16
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ
  • 01:07
    • «Интер» вырвал у «Милана» путевку в полуфинал Кубка Италии
  • 21:41
    • «Челси» объявил о назначении Тухеля главным тренером
  • 22:50
    • Гомес перешел в «Севилью» из «Аталанты»
  • 20:25
    • Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ

    «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:5, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Вест Бромвич Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 20-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 5:0.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    В составе команды Хосепа Гвардиолы дубль оформил Илкай Гюндоган, еще по голу забили Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Манчестер Сити 0:5
    Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (6'), 0:2 Жоау Канселу (20'), 0:3 Илкай Гюндоган (30'), 0:4 Рияд Марез (45'), 0:5 Рахим Стерлинг (57') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Роберт Снодграсс (Мэтт Филлипс, 59'), Карлан Ахирни-Грант (Хал Робсон-Кану, 64'), Каллум Робинсон (Кайл Бартли, 46') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Эмерик Лапорт, 52'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60'), Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Филип Фоден (Ферран Торрес, 52') Предупреждения: Хал Робсон-Кану (84'), Dara O'Shea (90')

    «Манчестер Сити» после этой победы вышел на первое место в таблице АПЛ, обойдя на одно очко «Манчестер Юнайтед». «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Где «Аталанта», там и голы!
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» разгромить худшую команду АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли «Барса» пройти дерзкий «Райо»?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Карабах — Сабаил
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры