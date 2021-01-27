«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:5, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 5:0.

В составе команды Хосепа Гвардиолы дубль оформил Илкай Гюндоган, еще по голу забили Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Бромвич — Манчестер Сити 0:5 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (6'), 0:2 Жоау Канселу (20'), 0:3 Илкай Гюндоган (30'), 0:4 Рияд Марез (45'), 0:5 Рахим Стерлинг (57') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Роберт Снодграсс (Мэтт Филлипс, 59'), Карлан Ахирни-Грант (Хал Робсон-Кану, 64'), Каллум Робинсон (Кайл Бартли, 46') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Эмерик Лапорт, 52'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60'), Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Филип Фоден (Ферран Торрес, 52') Предупреждения: Хал Робсон-Кану (84'), Dara O'Shea (90')

«Манчестер Сити» после этой победы вышел на первое место в таблице АПЛ, обойдя на одно очко «Манчестер Юнайтед». «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место.