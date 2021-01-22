ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТриумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»
  • 11:18
    • В «Тамбове» опровергли информацию о возможном снятии команды с РПЛ
  • 09:43
    • «Голден Стэйт» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Лейкерс» обыграли «Милуоки»
  • 07:48
    • Правительство Японии отрицает отмену ОИ в Токио
  • 07:15
    • Вратарь «Вашингтона» Самсонов заразился коронавирусом
  • 07:00
    • Япония готовится к отмене ОИ в Токио
    Все новости спорта

    Орлов: Переход Кокорина в «Фиорентину» — это хороший выход

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Спартак Футбол Италии Серия A Фиорентина Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Сейчас это хороший выход. Правда, я говорил, что лучше будет идти в "Сочи", а не в "Фиорентину". Там он лидер команды, всех знает. Если Саша будет играть, то может попасть на чемпионат Европы.

    "Фиорентина" сейчас в труднейшем положении, рядом с аутсайдерами, и все ожидают, что кто-то придет и будет их тащить», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина
  • Читайте по теме

    • Кокорин выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Всего за «красно-белых» он провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделалдве результативные передачи.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли две «Боруссии» результативным футболом?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ использует проблемы в обороне соперника
  • ПСЖ — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Леванте» продлить домашнюю серию побед?
  • «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Леванте — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Беневенто — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры