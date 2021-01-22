Орлов: Переход Кокорина в «Фиорентину» — это хороший выход

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем переходе нападающего

«Сейчас это хороший выход. Правда, я говорил, что лучше будет идти в "Сочи", а не в "Фиорентину". Там он лидер команды, всех знает. Если Саша будет играть, то может попасть на чемпионат Европы.

"Фиорентина" сейчас в труднейшем положении, рядом с аутсайдерами, и все ожидают, что кто-то придет и будет их тащить», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Кокорин выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Всего за «красно-белых» он провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделалдве результативные передачи.