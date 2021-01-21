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    «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина

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    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Фиорентиной» о трансфере нападающего Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    В самое ближайшее время форвард отправится в Италию, где пройдет медицинское обследование.

    Если не возникнет неожиданных проблем, россиянин подпишет с «фиалками» контракт, рассчитанный на три с половиной года.

    Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за «красно-белых» восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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    • В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

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