«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Фиорентиной» о трансфере нападающего

В самое ближайшее время форвард отправится в Италию, где пройдет медицинское обследование.

Если не возникнет неожиданных проблем, россиянин подпишет с «фиалками» контракт, рассчитанный на три с половиной года.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за «красно-белых» восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.