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    Дубль Каналеса принес «Бетису» победу над «Сельтой»

    «Бетис» — «Сельта»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 19-м туре чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Сельтой» со счетом 2:1.

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    Счет на 15-й минуте открыли гости — отличился Санти Мина.

    Севильцы ответили дублем Серхио Каналеса на 25-й и 44-й минутах после передач Набиля Фекира.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Сельта 2:1
    Голы: 0:1 Сантьяго Мина (16'), 1:1 Серхио Каналес (25'), 2:1 Серхио Каналес (44') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Диего Лайнес (Алекс Морено, 82'), Родригес Гидо (Андрес Гуардадо, 68'), Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 31'), Лоренсо Морон (Борха Иглесиас, 82') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо (Джозеф Айду, 55'), Денис Суарес, Нолито (Франсиско Пейнадо, 71'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Эмре Мор (Miguel Baeza, 71'), Сантьяго Мина Предупреждения: Виктор Руис (10'), Аарон Кариколь (35'), Хоэль Роблес (69'), Денис Суарес (70'), Ренато Тапиа (90')
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