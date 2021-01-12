«Вест Хэм» расспрашивал защитника Цоуфала о футболисте «Спартака» Крале

Защитник «Вест Хэма»рассказал, что представители лондонского клуба расспрашивали его о полузащитнике «Спартака»

«В нашей команде нет равноценной замены для Деклана Райса и Томаша Соучека, это факт.

Я бы хотел видеть у нас в команде Алекса Крала. Если бы он присоединился к нам, было бы просто прекрасно.

Меня о нем расспрашивали. Задавали вопросы о характере и тому подобных вещах.

Определенно, интерес "Вест Хэм" тогда был не на той стадии, чтобы клуб сделал "Спартаку" предложение. Но Алекс именно тот футболист, который мог бы нам помочь и заменить Райса, если бы тот ушел в клуб посильнее», — приводит слова Цоуфала Aktuálně.cz.

Ранее сообщалось, что Крал стал один из приоритетных вариантов для лондонского клуба в зимнее трансферное окно.