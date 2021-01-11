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    «Валенсия» с Черышевым одолела «Вальядолид»

    «Вальядолид» — «Валенсия»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле уступил «Валенсии» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором единственного мяча стал Карлос Солер, отличившийся на 76-й минуте.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в стартовый состав на игру и был заменен в концовке матча.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Валенсия 0:1
    Гол: 0:1 Карлос Солер (76') Вальядолид: Хорди Масип, Luis Perez (Фабиан Орельяна, 81'), Санчес Хавьер, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Kike Perez (Пабло Эрвияс, 70'), Роке Меса (Рубен Алькарас, 81'), Тони Вилья (Оскар Плано, 70'), Феде Сан Эметерио, Жоау Филипе (Серхио Гвардиола, 82'), Шош-Зальман Вайссман Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Карлос Солер, Денис Черышев (Антонио Латорре, 90'), Даниэль Васс (Yunus Musah, 90'), Урош Рачич, Ли Кан Ин (Ману Вальехо, 73'), Максимилиано Гомес Предупреждения: Бруно Гонсалес (23'), Карлос Солер (58'), Муктар Дьякаби (82'), Фабиан Орельяна (86'), Тьерри Корреа (90')

    «Валенсия» победила впервые за последние девять туров, команда находится на 13-й строчке таблицы Примеры. «Вальядолид» занимает 16-е место.

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