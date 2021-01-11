«МЮ» сыграет против «Ливерпуля» в 1/16 Кубка Англии

В понедельник, 11 января, состоялась жеребьевка четвертого и пятого раундов Кубка Англии.

Обе жеребьевки были проведены подряд, чтобы облегчить планирование матчей.

В 1/16 финала турнира между собой сыграют:

«Челтенхэм» — «Манчестер Сити»

«Борнмут» — «Кроули»

«Суонси» — «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»

«Барнсли» — «Норвич»

«Чорли» — «Вулверхэмптон»

«Милуолл» — «Бристоль Сити»

«Брайтон» — «Блэкпул»

«Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм»

«Фулхэм» — «Бернли»

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»

«Челси» — «Лутон Таун»

«Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»

«Брентфорд» — «Лестер Сити»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей».

В 1/8 финала встретятся:

«Фулхэм» — «Бернли» v «Борнмут» — «Кроули»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» v «Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут» v «Милуолл» — «Бристоль Сити»

«Чорли» — «Вулверхэмптон» v «Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»

«Барнсли» — «Норвич» v «Челси» — «Лутон Таун»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей» v «Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм»

«Суонси» — «Ноттингем Форест» v «Челтенхэм» — «Манчестер Сити»

«Брентфорд» — «Лестер Сити» v «Брайтон» — «Блэкпул»

Четвертый и пятый раунды должны состояться в субботу, 23 января, и среду, 10 февраля, соответственно.