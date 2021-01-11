«МЮ» сыграет против «Ливерпуля» в 1/16 Кубка Англии

Обе жеребьевки были проведены подряд, чтобы облегчить планирование матчей.
В 1/16 финала турнира между собой сыграют:
«Челтенхэм» — «Манчестер Сити»
«Борнмут» — «Кроули»
«Суонси» — «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич»
«Чорли» — «Вулверхэмптон»
«Милуолл» — «Бристоль Сити»
«Брайтон» — «Блэкпул»
«Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм»
«Фулхэм» — «Бернли»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»
«Челси» — «Лутон Таун»
«Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» — «Лестер Сити»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей».
В 1/8 финала встретятся:
«Фулхэм» — «Бернли» v «Борнмут» — «Кроули»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» v «Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут» v «Милуолл» — «Бристоль Сити»
«Чорли» — «Вулверхэмптон» v «Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич» v «Челси» — «Лутон Таун»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей» v «Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм»
«Суонси» — «Ноттингем Форест» v «Челтенхэм» — «Манчестер Сити»
«Брентфорд» — «Лестер Сити» v «Брайтон» — «Блэкпул»
Четвертый и пятый раунды должны состояться в субботу, 23 января, и среду, 10 февраля, соответственно.