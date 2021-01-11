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    «МЮ» сыграет против «Ливерпуля» в 1/16 Кубка Англии

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    В понедельник, 11 января, состоялась жеребьевка четвертого и пятого раундов Кубка Англии.

    «МЮ» — «Ливерпуль»
    «МЮ» — «Ливерпуль»

    Обе жеребьевки были проведены подряд, чтобы облегчить планирование матчей.

    В 1/16 финала турнира между собой сыграют:

    «Челтенхэм» — «Манчестер Сити»
    «Борнмут» — «Кроули»
    «Суонси» — «Ноттингем Форест»
    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    «Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»
    «Барнсли» — «Норвич»
    «Чорли» — «Вулверхэмптон»
    «Милуолл» — «Бристоль Сити»
    «Брайтон» — «Блэкпул»
    «Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм»
    «Фулхэм» — «Бернли»
    «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»
    «Челси» — «Лутон Таун»
    «Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
    «Брентфорд» — «Лестер Сити»
    «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей».

    В 1/8 финала встретятся:

    «Фулхэм» — «Бернли» v «Борнмут» — «Кроули»
    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» v «Стокпорт» / «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
    «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут» v «Милуолл» — «Бристоль Сити»
    «Чорли» — «Вулверхэмптон» v «Саутгемптон» / «Шрусбери Таун» — «Арсенал»
    «Барнсли» — «Норвич» v «Челси» — «Лутон Таун»
    «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей» v «Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм»
    «Суонси» — «Ноттингем Форест» v «Челтенхэм» — «Манчестер Сити»
    «Брентфорд» — «Лестер Сити» v «Брайтон» — «Блэкпул»

    Четвертый и пятый раунды должны состояться в субботу, 23 января, и среду, 10 февраля, соответственно.

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