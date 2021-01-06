«Сампдория» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор голов

в выездном матче 16-го тура итальянской Серии А потерпел поражение от— 1:2.

«Нерадзурри» могли выйти вперед уже на 11-й минуте, но Алексис Санчес с пенальти не сумел пробить Эмиля Аудеро, а Эшли Янг, оказавшийся на добивании, угодил в штангу.

А вот генуэзцы своим пенальти воспользовались на 23-й минуте усилиями Антонио Кандревы.

На 38-й минуте «Сампдория» упрочила свое лидерство. Миккель Дамсгор промчался по правому флангу и прострелил в центр прямо на Кейта Бальде, который уверенно отправил мяч в сетку.

Миланская команда сократила отставание на 65-й минуте. Марцело Брозович выполнил отличный навес с углового на Стефана де Врея, который головой отправил мяч в дальний угол.

Отыграться подопечные Антонио Конте не смогли, из-за чего не вышли в лидеры итальянского первенства.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Интер 2:1 Голы: 1:0 Антонио Кандрева (пенальти) (23'), 2:0 Бальде Кейта (38'), 2:1 Стефан де Врей (65') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Лорензо Тонелли (Бартош Берешиньски, 68'), Майя Йосида, Адриен Силва (Кристоффер Аскильдсен, 75'), Якуб Янкто (Мехди Лери, 75'), Мортен Торсби, Антонио Кандрева, Бальде Кейта (Антонино ла Гумина, 90'), Mikkel Damsgaard Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр (Danilo D'Ambrosio, 81'), Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Роберто Гальярдини (Ромелу Лукаку, 63'), Эшли Янг (Иван Перишич, 46'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 81'), Марсело Брозович, Алексис Санчес (Кристиан Эриксен, 70'), Лаутаро Мартинес Предупреждения: Лаутаро Мартинес (16'), Николо Барелла (23'), Стефан де Врей (40'), Мортен Торсби (57'), Бальде Кейта (84'), Кристоффер Аскильдсен (85'), Ашраф Хакими (90')

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает второе место (36 очков), а «Сампдория» — 11-е (20 очков). 0