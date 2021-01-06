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    Фил Невилл может возглавить клуб Дэвида Бэкхема

    Футбол MLS Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл может стать главным тренером «Интер Майами», сообщает Sky Sports.

    Фил Невилл
    Фил Невилл

    Клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бэкхему, уже провел предварительные переговоры с 43-летним специалистом, который сейчас возглавляет женскую сборную Англии .

    Это будет первый опыт работы Невилла в качестве главного тренера мужской команды. Ранее он работал в штабе «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии».

    Невилл тренирует женскую сборную Англии с 2018 года. Этим летом он покинет свою должность.

    В настоящее время «Интер Майами» возглавляет аргентинский специалист Диего Алонсо, но в декабре клуб заявил, что его будущее с командой «все еще не определено». 0

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