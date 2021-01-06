Фил Невилл может возглавить клуб Дэвида Бэкхема

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»может стать главным тренером, сообщает Sky Sports

Клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бэкхему, уже провел предварительные переговоры с 43-летним специалистом, который сейчас возглавляет женскую сборную Англии .

Это будет первый опыт работы Невилла в качестве главного тренера мужской команды. Ранее он работал в штабе «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии».

Невилл тренирует женскую сборную Англии с 2018 года. Этим летом он покинет свою должность.

В настоящее время «Интер Майами» возглавляет аргентинский специалист Диего Алонсо, но в декабре клуб заявил, что его будущее с командой «все еще не определено». 0