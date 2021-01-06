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    «Лацио» набрал три очка в матче с «Фиорентиной»

    «Лацио» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках 16-го тура итальянской Серии А «Лацио» у себя дома обыграл «Фиорентину» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Римляне открыли счет уже на 6-й минуте, когда Фелипе Кайседо воспользовался скидкой Мануэля Лаццари и мощно пробил без помех под перекладину.

    На 75-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Луис Альберто навесил на ближнюю штангу точно в Дронговски, который неловко коснулся мяча, переведя его в центр на Чиро Иммобиле, а тот поразил уже пустые ворота.

    «Фиалки» свой единственный гол забили с пенальти на 88-й минуте, когда отличился Душан Влахович.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Фелипе Кайседо (6'), 2:0 Чиро Иммобиле (75'), 2:1 Душан Влахович (пенальти) (88') Лацио: Томас Стракоша, Луис Фелипе (Патрисио Габбарон, 46'), Wesley Hoedt, Франческо Ачерби, Луис Альберто, Гонсало Эскаланте (Данило Катальди, 77'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари (Штефан Даниэл Раду, 77'), Адам Марушич, Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 89'), Фелипе Кайседо (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 58') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Lucas Martinez (Поль Лирола, 73'), Херман Песселья, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Кристиан Куаме, 73'), Гаэтано Кастровилли, Лоренцо Венути (Хосе Мария Кальехон, 60'), Софьян Амрабат, Франк Рибери (Валентин Эйссерик, 38'), Душан Влахович Предупреждения: Луис Фелипе (43'), Гонсало Эскаланте (45'), Гаэтано Кастровилли (82'), Wesley Hoedt (87')

    В турнирной таблице Серии А «Лацио» занимает восьмое место (25 очков), а «Фиорентина» — 14-е (15 очков).

    Другие результаты:

    «Болонья» — «Удинезе» — 2:2
    «Сассуоло» — «Дженоа» — 2:1 0

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