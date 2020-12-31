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    Рианчо считает Бердыева отличным вариантом для «Спартака»

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    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, видит ли Курбана Бердыева на посту главного тренера «красно-белых».

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо

    «Почему нет? Это превосходный специалист, который раскладывает соперника на атомы. Бердыев в "Спартаке" — это было бы очень интересно. До Бердыева Казани, по сути, не было на международной футбольной карте — мало кто вообще знал, что есть такой клуб, как "Рубин".

    Я сотрудничал со многими специалистами в своей жизни — и лишь единицы относились к своей работе так, как это делал Бердыев. Вполне возможно, именно он может вернуть "Спартак" на первые позиции

    Не знаю, какие есть еще кандидаты, но Бердыев — это отличный вариант. Я девять лет отработал в Украине и России и могу сказать, что европейскому тренеру в этих странах очень сложно адаптироваться. И это одна из причин, почему даже у тренеров с именем не получалось здесь: нужно действительно очень во многом себя менять.

    Так что если "Спартаку" предстоит выбор тренера, надо делать ставку на специалиста, уже адаптированного к РПЛ», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ». 0

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