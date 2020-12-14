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    Орлов: Семак — лучший тренер года в России. Что Мусаев выиграл? Ничего

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    Журналист Геннадий Орлов считает, что наставник «Зенита» Сергей Семак был лучшим тренером в России в этом году.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Зенит» под руководством Семака выиграл чемпионат России прошлого сезона. Сейчас петербуржцы идут на первом месте в РПЛ, опережая «Спартак» на 3 очка.

    «Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причем дважды подряд.

    А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов.

    Если посмотреть на титулы, то, конечно, лучший тренер — это Семак. Тут двух мнений быть не может. Сами посчитайте, напишите на бумаге — и сразу увидите», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

    «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко. 0

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