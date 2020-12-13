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    «Рубин» нанес поражение «Тамбову»

    «Тамбов» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в выездном матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

    Футболист «Рубина»
    Футболист «Рубина»

    Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Казанцы вышли вперед на 20-й минуте, когда Илья Самошников получил мяч на левом краю чужой штрафной и прицельно пробил в дальний угол ворот.

    На 69-й минуте «волки» претендовали на получение пенальти, но арбитр при помощи VAR решил не назначать 11-метровый.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Тамбов — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Илья Самошников (20') Тамбов: Сергей Рыжиков, Максим Володько, Виталий Шахов (Александр Каплиенко, 31'), Zurab Gigashvili, Вараздат Ароян, Sebastien Thill, Павел Карасев, Владимир Кабахидзе (Евгений Шляков, 74'), Dmitri Merenchukov, Nicholas Anwan, Александр Карапетян Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич (Александр Зуев, 73'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович, Хвича Кварацхелия (Игорь Коновалов, 80'), Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 87') Предупреждения: Хвича Кварацхелия (14'), Максим Володько (45'), Вараздат Ароян (56'), Джордже Деспотович (56')

    В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает восьмое место (27 очков), а «Тамбов» — 15-е (12 очков). 0

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