«Тамбов» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв выездном матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Казанцы вышли вперед на 20-й минуте, когда Илья Самошников получил мяч на левом краю чужой штрафной и прицельно пробил в дальний угол ворот.

На 69-й минуте «волки» претендовали на получение пенальти, но арбитр при помощи VAR решил не назначать 11-метровый.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Илья Самошников (20') Тамбов: Сергей Рыжиков, Максим Володько, Виталий Шахов (Александр Каплиенко, 31'), Zurab Gigashvili, Вараздат Ароян, Sebastien Thill, Павел Карасев, Владимир Кабахидзе (Евгений Шляков, 74'), Dmitri Merenchukov, Nicholas Anwan, Александр Карапетян Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич (Александр Зуев, 73'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович, Хвича Кварацхелия (Игорь Коновалов, 80'), Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 87') Предупреждения: Хвича Кварацхелия (14'), Максим Володько (45'), Вараздат Ароян (56'), Джордже Деспотович (56')

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает восьмое место (27 очков), а «Тамбов» — 15-е (12 очков). 0