«Челси» проиграл «Эвертону» и упустил шанс выйти в лидеры

Единственный мяч во встрече с пенальти забил Гильфи Сигурдссон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Челси 1:0
Гол: 1:0 Гилфи Сигурдссон (пенальти) (22') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан, Ришарлисон (Джонджо Кенни, 90'), Гилфи Сигурдссон (Андре Гомеш, 83'), Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби (Том Дэвис, 86'), Доминик Калверт-Льюин Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Рис Джеймс, N'Golo Kante, Матео Ковачич (Billy Gilmour, 82'), Мэйсон Маунт, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Кай Хаверц (Тэмми Абрахам, 68') Предупреждения: Ришарлисон (24'), N'Golo Kante (45'), Рис Джеймс (59'), Тьяго Силва (65'), Abdoulaye Doucoure (80')
«Эвертон» поднялся на 7-е место в таблице чемпионата Англии. «Челси» занимает третье место и отстает от лидирующего в АПЛ «Тоттенхэма» на два очка. 0