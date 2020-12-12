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    • «Бавария» не справилась с «Унионом» в Берлине
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    «Бавария» не справилась с «Унионом» в Берлине

    «Унион» — «Бавария»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Берлинский «Унион» на своем поле сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Прошла подача от углового флага слева, выиграл хавбек «Униона» Гриша Прёмель верх у оппонентов и отправил сферу головой в дальнюю «девятку».

    «Бавария» отыгралась на 67-й минуте. Никто не помешал Команду выполнить прострел от лицевой в центр штрафной «Униона», откуда Роберт Левандовский выстрелил точно в цель.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Бавария 1:1
    Голы: 1:0 Гриша Прёмель (4'), 1:1 Роберт Левандовски (67') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц, Кристофер Триммель, Робин Кнохе, Мариус Бюльтер (Keita Endo, 72'), Гриша Прёмель, Шеральдо Бекер, Маркус Ингвартсен (Седрик Тойхерт, 36'), Себастьян Грисбек (Юлиан Рюэрсон, 72'), Тайво Авонийи Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Серж Гнабри (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 88'), Леон Горецка (Корентин Толиссо, 77'), Томас Мюллер, Кингсли Коман, Jamal Musiala (Лерой Зане, 63'), Роберт Левандовски Предупреждения: Альфонсо Дэвис (30'), Серж Гнабри (37'), Робин Кнохе (45'), Гриша Прёмель (72'), Шеральдо Бекер (79')
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