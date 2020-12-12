«Унион» — «Бавария»: счет матча 1:1, обзор голов

Берлинскийна своем поле сыграл вничью с мюнхенской(1:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Прошла подача от углового флага слева, выиграл хавбек «Униона» Гриша Прёмель верх у оппонентов и отправил сферу головой в дальнюю «девятку».

«Бавария» отыгралась на 67-й минуте. Никто не помешал Команду выполнить прострел от лицевой в центр штрафной «Униона», откуда Роберт Левандовский выстрелил точно в цель.