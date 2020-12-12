«Ротор» — «Уфа»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены составына матч 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Песегов, Серченков, Муллин, Саплинов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов, Бизяк.

Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 14:00 мск.

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