«Ротор» — «Уфа»: составы, прогноз, онлайн

«Ротор» и «Уфа» назвали составы команд
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«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Песегов, Серченков, Муллин, Саплинов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов, Бизяк.
Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 14:00 мск.