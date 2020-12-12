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    «Ротор» и «Уфа» назвали составы команд

    «Ротор» — «Уфа»: составы, прогноз, онлайн

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    Объявлены составы «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ротор» и «Уфа» назвали составы команд
    «Ротор» и «Уфа» назвали составы команд

    «Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.

    Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Песегов, Серченков, Муллин, Саплинов.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов, Бизяк.

    Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 14:00 мск.

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