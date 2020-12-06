Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

Александр Головин
globallookpress.com
Головин не попал в заявку на «Монако» на встречу с «Лиллем» в 13-м туре, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее на этой неделе стало известно, что российский футболист восстановится после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
Головин не выходил на поле из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги с конца августа. В текущем сезоне он успел провести только один матч в рамках Лиги 1.
🔴 ⚪️ Our squad for #LOSCASM 👇— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) December 5, 2020
📝 @Benj_Lecomte, Ballo-Touré: recovery work.
Aleksandr Golovin: training return. pic.twitter.com/CoPFXMtE7j