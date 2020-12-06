ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Брейне стал героем матча«Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом на титул
  • 01:16
    • «Барселона» на выезде проиграла «Кадису»
  • 20:53
    • Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
  • 20:51
    • Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Ротор»
  • 01:24
    • ПСЖ без Неймара и Верратти одолел «Монпелье»
  • 00:59
    • «Челси» одержал волевую победу над «Лидсом»
    Все новости спорта

    Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

    Футбол Монако Лига 1 Футбол Франции Футбол России Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит очередной матч своей команды в чемпионате Франции.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Головин не попал в заявку на «Монако» на встречу с «Лиллем» в 13-м туре, сообщается на официальном сайте клуба.

    Ранее на этой неделе стало известно, что российский футболист восстановится после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

    Головин не выходил на поле из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги с конца августа. В текущем сезоне он успел провести только один матч в рамках Лиги 1.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Ростов» и «Уфа» вновь не порадуют результативными действиями?
  • «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть€100 для победителей ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анже — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры