Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

Полузащитник «Монако»пропустит очередной матч своей команды в чемпионате Франции.

Головин не попал в заявку на «Монако» на встречу с «Лиллем» в 13-м туре, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее на этой неделе стало известно, что российский футболист восстановится после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Головин не выходил на поле из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги с конца августа. В текущем сезоне он успел провести только один матч в рамках Лиги 1.

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