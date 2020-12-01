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    Сорокин рассказал, когда УЕФА определится с форматом Евро-2020

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    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, когда будет принято окончательное решение по формату чемпионата Европы.

    Алексей Сорокин
    Алексей Сорокин

    «У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся.

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    • Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас и города во время круглого стола. Один уже прошел, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели.

    Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», — приводит слова Сорокина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Великобритания намерена принять все матчи Евро-2020.

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    • Напомним, изначально было запланировано, что соревнования пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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