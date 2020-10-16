В оргкомитете прокомментировали информацию о лишении России матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020прокомментировал слухи о возможном лишении Санкт-Петербурга права принять матчи чемпионата Европы.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — цитирует Сорокина ТАСС.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако, УЕФА принял решение перенести турнир на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Соревнования должны пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 0