ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СмольниковИнтриги Лиги наций. Россия стремится в элиту, но Венгрия и Турция могут помешать
  • 08:00
    • УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020
  • 12:03
    • В оргкомитете прокомментировали информацию о лишении России матчей Евро-2020
  • 09:57
    • Депай перейдет в «Барселону» зимой
  • 09:23
    • «Локомотив» может арендовать полузащитника «Спортинга»
  • 08:20
    • Могилевец покинет «Рубин» до закрытия трансферного окна
    Все новости спорта

    В оргкомитете прокомментировали информацию о лишении России матчей Евро-2020

    Футбол Коронавирус в спорте Евро-2020 (2021) Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал слухи о возможном лишении Санкт-Петербурга права принять матчи чемпионата Европы.

    Алексей Сорокин
    Алексей Сорокин

    «Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — цитирует Сорокина ТАСС.

    Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако, УЕФА принял решение перенести турнир на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции.

  • УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020
  • Читайте по теме

    • Соревнования должны пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ним» серию поражений в матчах с ПСЖ?
  • «Ним» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Армейское дерби будет богатым на голы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ференцварош» снова победит?
  • «Кишварда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ним — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кишварда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры