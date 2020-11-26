ЦСКА — «Фейенорд»: счет матча 0:0

Московскийна своем поле сыграл вничью с голландским(0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К.

На 48-й минуте голландцы остались в меньшинстве. Николай Йоргенсен при верховом единоборстве вмазал по лицу Магнуссону — жёлтая карточка стала для датчанина второй.

На 65-й минуте Влашич выполнил разрезающий пас в штрафную «Фейеноорда», Шкурин в касание пробил, вратарь парировал, но Илья успел и к добиванию, направив мяч в ворота. Гол отменил лайнсмен, поднявшись флажок.

Футбол. Лига Европы. Группа K ЦСКА — Фейеноорд 0:0 ЦСКА: Игорь Акинфеев, Бактийор Зайнутдинов, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Ильзат Ахметов, 63'), Игорь Дивеев, Никола Влашич, Константин Марадишвили, Иван Обляков (Кристиян Бистрович, 71'), Фёдор Чалов (Наяир Тикнизян, 80'), Чидера Эджук (Адольфо Гайч, 81'), Арнор Сигурдссон (Илья Шкурин, 63') Фейеноорд: Ник Марсман, Bart Nieuwkoop, Маркос Сенеси, Лютсхарел Гертрейда, Урош Спаич, Марк Димерс, Оркун Кёкчю, Йенс Торнстра (Jordy Wehrmann, 72'), Николай Йоргенсен, Стивен Бергёйс (Эрик Боттежин, 82'), Брайан Линссен Предупреждения: Иван Обляков (28'), Николай Йоргенсен (43'), Николай Йоргенсен (48'), Маркос Сенеси (66'), Ильзат Ахметов (71'), Bart Nieuwkoop (90')

В другом матче группы австрийский «Вольфсберг» на своем поле уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:3.

Счет на 60-й минуте открыл полузащитник Ловро Майер , а на 75-й минуте нападающий Бруно Петкович удвоил преимущество «Динамо».

Уже в компенсированное время поставил победную точку Лука Иванушец.

Футбол. Лига Европы. Группа K Вольфсберг — Динамо З 0:3 Голы: 0:1 Lovro Majer (60'), 0:2 Бруно Петкович (75'), 0:3 (90') Вольфсберг: Мануэль Куттин, Жонатан Шерцер (Guram Giorbelidze, 82'), Доминик Баумгартнер (Неманья Рнич, 46'), Михаэль Новак, Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль, Марио Лайтгеб, Kai Stratznig (Свен Шпранглер, 72'), Кристофер Верницниг (Деян Йовелич, 66'), Eliel Peretz, Dario Vizinger (Марк Андре Шмербёк, 82') Динамо З: Доминик Ливакович, Sadegh Moharrami, Rasmus Lauritsen, Кевин Теофиль-Катерин, Josko Gvardiol, Ариян Адеми, Lovro Majer (Bartol Franjic, 74'), Kristijan Jakic (Marko Tolic, 83'), Мислав Оршич (Лука Иванушец, 74'), Lirim Kastrati, Бруно Петкович Предупреждения: Марио Лайтгеб (44'), Жонатан Шерцер (59'), Михаэль Новак (83')

Лидирует в группе К загребское «Динамо», набравшее 8 очков, команда Дика Адвоката с 5 очками вышла на вторую строчку, на третьем месте «Вельфсберг» (4) , а коллектив Виктора Ганчаренко набрал 3 очка, занимая четвертое место в квартет

В 5-м туре армейцы в Москве примут «Вольфсберг» 3 декабря, а роттердамцы у себя дома примут «Динамо». 0