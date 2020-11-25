«Динамо» К — «Барселона»: счет 0:4, обзор голов

Рональда Кумана не оставила киевскомушансов и разгромила соперника в Киеве со счетом 4:0.

Серджино Дест в начале второй половины открыл счет, удачно поддержав атаку команды. После него дублем отметился форвард Мартин Брэйтуэйт.

Антуан Гризманн в добавленное время поставил жирную точку. Француз получил мяч в штрафной соперника и мастерски пробил мимо защитников в дальний нижний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Динамо К — Барселона 0:4 Голы: 0:1 Серджино Дест (52'), 0:2 Мартин Брайтвайт (57'), 0:3 Мартин Брайтвайт (пенальти) (70'), 0:4 Антуан Гризманн (90') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев (Денис Попов, 59'), Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Тудор Бэлуцэ, 83'), Денис Викторович Гармаш (Oleksandr Andrievsky, 59'), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, 71'), Карлос Де Пена (Владислав Супряга, 70') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Клеман Лангле (Жорди Альба, 65'), Хуниор Фирпо, Oscar Mingueza, Карлос Аленья, Миралем Пьянич (Рики Пуч, 65'), Филиппе Коутиньо (Антуан Гризманн, 65'), Pedri (Матеус Фернандес, 73'), Франсиску Тринкан (Konrad de la Fuente, 83'), Мартин Брайтвайт Предупреждения: Миралем Пьянич (16'), Денис Попов (69')

«Каталонцы» одержали четвертую победу, набрав 12 очков. Они опережают «Юве» на 3 пункта. «Динамо» Луческу пока что третье. 0