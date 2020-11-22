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    ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался лидером РПЛ

    ЦСКА — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Арнор Сигурдссон
    Арнор Сигурдссон

    Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:1.

    «Армейцы» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Федора Чалова, того опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко расстрелял чужие ворота из убойной позиции.

    Южане отыгрались на 23-й минуте. После навеса с фланга в штрафной площади ЦСКА возникла суматоха, которой воспользовался Никита Бурмистров, пробивший мощным ударом в девятку.

    Еще через пять минут отличился Артур Юсупов, но это взятие ворот москвичей арбитр не засчитал из-за офсайда у Антона Заболотного.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Сочи 1:1
    Голы: 1:0 Арнор Сигурдссон (5'), 1:1 Никита Бурмистров (23') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Кристиян Бистрович, 64'), Наяир Тикнизян (Чидера Эджук, 64'), Игорь Дивеев, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон (Ильзат Ахметов, 69'), Бактийор Зайнутдинов, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Фёдор Чалов (Адольфо Гайч, 69') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Маргасов, Антон Заболотный (Marko Dugandzic, 83'), Никита Бурмистров (Danil Prutsev, 81'), Жоаозиньо Предупреждения: Жоаозиньо (32'), Константин Марадишвили (68'), Ильзат Ахметов (71'), Артур Юсупов (80'), Адольфо Гайч (90')

    Благодаря этой ничьей ЦСКА остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ (32 очка), опережая на один балл «Зенит». «Сочи» занимает пятую позицию (24 очка). 0

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