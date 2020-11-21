«Ахмат» — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Богосавац, Иванов, Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.
Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Шамкин, Малком.
Начало встречи — в 16:30 мск.
Коэффициент на победу «Ахмата» — 4,30, на ничью — 3,60, на победу «Зенита» — 1,90.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0