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    Дзюба — в основе «Зенита» на матч с «Ахматом»

    «Ахмат» — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет на «Ахмат-Арене».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Богосавац, Иванов, Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.

    Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Шамкин, Малком.

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Ахмата» — 4,30, на ничью — 3,60, на победу «Зенита» — 1,90.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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