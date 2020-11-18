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    Сборная Украины готова сыграть против Швейцарии сегодня, 18 ноября

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    Украинская ассоциация футбола (УАФ) разместила на своем официальном сайте заявление, в котором говорится о том, что сборная Украины готова сыграть с командой Швейцарии в среду, 18 ноября.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    Матч Швейцария — Украина, который изначально должен был состояться 17 ноября, отменили из-за очередной вспышки коронавируса в украинской команде. Решение об отмене матча принимал департамент здравоохранения кантона Люцерн, где должна была пройти игра. При этом и УЕФА, и обе национальные федерации были готовы провести матч, однако местная власть настояла на своем.

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    • УАФ указывает, что готова к встрече составом, который находится в Швейцарии. В команде есть больше 13 футболистов, готовых сыграть, поэтому УАФ просит УЕФА поспособствовать, чтобы местная власть Швейцарии отменила решение о карантине.

    Также ассоциация указывает, что готова сделать все возможное для формирования новой команды на матч против Швейцарии, но считает это невозможным из-за объективных причин.

    Сборная Украины U-21 — единственная команда, которая собиралась в ноябре. Но эта сборная вчера, 17 ноября, провела матч против Северной Ирландии (3:0) в отборе на Евро-2021.

    Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре.

    Но команде нужно пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. В Украине, где сейчас находится U-21, это можно сделать не раньше 10:00 мск 18 ноября. Сама лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, до которого можно будет получить все результаты тестов, это — 22:00 мск.

    Игроки не могут вылететь на матч, пока не получат отрицательные тесты, поэтому этот факт делает невозможным формирование новой команды на матч против Швейцарии. Также не у всех украинских футболистов есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС.

    Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play. 0

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