Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

Футболисты сборной Украины прошли очередное тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт УАФ.

По его результатам стало известно, что еще три теста показали наличие вируса — у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

Упомянутые футболисты, а также заболевшие ранее Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык, находятся на самоизоляции.

Малиновский точно не сыграет со Швейцарией в Лиге наций, а вот информация по поводу Кривцова и Мораеса уточняется, поскольку совсем недавно они переболели на коронавирус, и у них в организме должны быть антитела.

УЕФА обращает внимание на этот факт и допускает участие футболистов в матче, тогда как местная швейцарская власть не позволяет игрокам участвовать в командных событиях. 0