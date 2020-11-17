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    Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

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    Футболисты сборной Украины прошли очередное тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт УАФ.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    По его результатам стало известно, что еще три теста показали наличие вируса — у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

    Упомянутые футболисты, а также заболевшие ранее Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык, находятся на самоизоляции.

    Малиновский точно не сыграет со Швейцарией в Лиге наций, а вот информация по поводу Кривцова и Мораеса уточняется, поскольку совсем недавно они переболели на коронавирус, и у них в организме должны быть антитела.

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