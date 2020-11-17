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    Тренер сборной Швейцарии заявил, что коронавирус портит жизнь футболу

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    Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался о трудностях, которые испытывает его команда из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    Владимир Петкович
    Владимир Петкович

    «В мировом футболе сейчас крайне трудная ситуация. Полгода коронавирус портит жизнь всем, ломает планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у украинцев из-за COVID-19 не сыграют по четыре футболиста.

    Сегодня в Швейцарии у нас очередное тестирование, и я очень надеюсь, что его результаты будут радостными для нас. Очень хотелось бы, чтобы эта игра состоялась», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

    Перед заключительным туром групповой стадии Лиги наций сборная Швейцарии занимает последнее место, отставая от третьей Украины на три очка.

    Сегодня, 17 ноября, швейцарцы сыграют с украинцами, начало — 22:45 мск. 0

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