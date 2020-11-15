Португалия — Франция: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела домашнее поражение от(0:1) в матче 5-го тура группы 3 лиги А Лиги наций.

Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Рабьо получил пас от Гризманна на левом краю чужой штрафной и низом пробил. Патрисиу парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание успел Н'голо Канте.

Футбол. Лига наций УЕФА. A3 Португалия — Франция 0:1 Гол: 0:1 N'Golo Kante (53') Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 72'), Перейра Данилу (Сержиу Оливейра, 84'), Вилльям Карвалью (Диогу Жота, 56'), Криштиану Роналду, Бернарду Силва (Франсиску Тринкан, 71'), Жоау Фелиш (Паулинью, 84') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, N'Golo Kante, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Антони Марсьяль (Оливье Жиру, 78'), Кингсли Коман (Марку Тюрам, 59') Предупреждения: Перейра Данилу (31'), Уго Льорис (62'), N'Golo Kante (79'), Лукас Эрнандес (82')

Сборная Франции с 13 очками в активе досрочно завоевала первое в группе и вышла в «Финал четырех» Лиги наций.

Далее в квартете следует Португалия — 10 очков. Хорватия находится на третьей строчке (3), Швеция (3) замыкает группу. 0