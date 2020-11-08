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    «Рубин» на выезде проиграл «Химкам»

    «Химки» — «Рубин»: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 14 тура российской Премьер-лиги «Химки» у себя дома обыграли «Рубин» Леонида Слуцкого со счетом 2:0.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    На 48 минуте Резван Мирзов принял мяч после подачи с углового, на замахе убрал двух защитников и ударом в верхний правый угол открыл счет.

    На 69 минуте Денис Глушаков сыграл на отскоке, пробив по воротам из-за пределов штрафной площади.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Рубин 2:0
    Голы: 1:0 Резиуан Мирзов (48'), 2:0 Денис Глушаков (69') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий (Владимир Дядюн, 46'), Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Павел Могилевец, 86'), Денис Глушаков (Исламбек Куат, 90'), Резиуан Мирзов (Камран Алиев, 86'), Илья Кухарчук, Кирилл Боженов, Мохамед Конате (Аршак Корян, 74') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Георгий Зотов (Александр Зуев, 83'), In-Beom Hwang, Олег Шатов, Хвича Кварацхелия, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Денис Макаров, 54'), Иван Игнатьев (Кирилл Косарев, 70') Предупреждения: Силвие Бегич (27'), Oleksandr Filin (40'), Мохамед Конате (41'), Хвича Кварацхелия (50'), Александр Трошечкин (56'), Филип Уремович (67'), Илья Лантратов (90')

    «Химки» набрали 12 очков, одержав свою третью победу в сезоне. Команда заняла 14 место. У «Рубина» остается 21 балл. Пока что «бордовые» находятся на 9 позиции. 0

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