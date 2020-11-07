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    «Саутгемптон» обыграл «Ньюкасл» и возглавил таблицу АПЛ

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 8-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 2:0.

    «Саутгемптон»
    «Саутгемптон»

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Уолкотт в штрафной отобрал мяч у Альмирона, который пытался обыграть соперника и прострелил вдоль ворот, а Адамс в касание мощно пробил под перекладину.

    На 82-й минуте Мэтти Лонгстафф завозился с мячом у линии своей штрафной, а затем Шон его просто потерял, отдав Армстронгу, который с 16 метров хлёстко пробил в правый нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Че Адамс (7'), 2:0 Стюарт Армстронг (82') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Нейтан Редмонд, 74'), Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт (Шейн Патрик Лонг, 88'), Че Адамс Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Jacob Murphy (Жоэлинтон, 79'), Джеффри Хендрик (Matthew Longstaff, 61'), Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Аллан Сент-Максимен, Каллум Уилсон (Энди Кэрролл, 78') Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (27'), Федерико Фернандес (43'), Шон Лонгстафф (90')

    «Саутгемптон» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, но у «Ливерпуля» еще есть игра в запасе. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку. 0

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