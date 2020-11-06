Президент «Урала»: Давайте будем объективны: РПЛ — не дно

Президент «Урала»признался, что не согласен с теми, кто ставит под сомнение уровень российской Премьер-лиги.

«Меня это задевает! РПЛ — не дно! Давайте будем объективны. Все же видят, в какую сложную ситуацию попал "Краснодар". У команды проблемы с составом. Хорошо, что ребята получили такой бесценный опыт в Лиге чемпионов.

Если бы "Зенит" забил второй гол "Лацио", то победил бы, и никто бы сейчас не ворчал бы. "Локомотив", согласитесь, очень достойно выглядел против сильных соперников — "Баварии" и "Атлетико". Здорово ведь смотрелись!

Так что есть у нас потенциал, есть способные ребята. Зачем сразу вешать ярлыки — "дно", еще что-то? Сколько молодых ребят выходит в составе в железнодорожников?

Да это понятно, что болельщики всегда хотят только побед. Но не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе. Значит, своих игроков воспитаем. В России большие футбольные традиции. Наберитесь терпения. А то мы сразу критикуем людей после неудачного матча.

Футболистам много платят? Да это вечная история! А я тоже могу задать вопрос: за что вы платите такие деньги работникам крупных компаний, топ-менеджерам? Ведь у нас чуть что — футболисты крайние. Возмущает еще, что другие спортсмены постоянно нас критикуют. Так чего же вы сами в футбол не пошли? Почему вы выбрали другой вид?

Я же вижу, как наши ребята работают на тренировках, какие у них травмы. Знаете, каково это восстанавливаться после "крестов"? Никто не дает гарантии, что парень заиграет на прежнем уровне. Некоторые ребята получают такие травмы в 17-18 лет. И в 20 им приходится заканчивать. Думаете, это легко?

Не смотрите в чужой карман. Понимаю, что порой мы переплачиваем. Есть те, кто валяет дурака, не пашет на тренировках, не растет. Согласен, с них надо строже спрашивать. Но в целом это очень тяжелый вид спорта, со множеством рисков», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0