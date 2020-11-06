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    Гончаренко назвал причину провала российских клубов в еврокубках

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Фейенорда» (1:3) в третьем туре Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача — выиграть две домашние игры в Лиге Европы.

    Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше.

    На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах.

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    • Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать "Фейеноорд", чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось.

    К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», — приводит слова белорусского специалиста Sport24. 0

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