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    Мостовой: 0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА от «Фейенорда» (1:3) в третьем туре Лиги Европы.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Не ожидал, что ЦСКА так крупно проиграет. Не сказал бы, что они играли слабо. Первый тайм был равный. Потом бам-бам пропустили.

    Трагедии сегодня не увидел никакой. На фоне того, что мы видели днём ранее, уж точно.

    0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель. Это безобразие.

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    • Как это исправить? Я, к сожалению, исправить это не могу. Дело не в лимите — это отговорки. У нас сейчас просто такой провальный период, до сих пор живем воспоминаниями чемпионата мира, хотя там сборная всего лишь вышла в 1/4. Надо забыть это все. Сейчас все двигаются вперед. Плохо, что мы начинаем привыкать к такому выступлению. Это самое обидное», — приводит слова Мостового «Чемпионат». 0

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