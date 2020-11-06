Мостовой: 0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал поражение ЦСКА от «Фейенорда» (1:3) в третьем туре Лиги Европы.

«Не ожидал, что ЦСКА так крупно проиграет. Не сказал бы, что они играли слабо. Первый тайм был равный. Потом бам-бам пропустили.

Трагедии сегодня не увидел никакой. На фоне того, что мы видели днём ранее, уж точно.

0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель. Это безобразие.

Как это исправить? Я, к сожалению, исправить это не могу. Дело не в лимите — это отговорки. У нас сейчас просто такой провальный период, до сих пор живем воспоминаниями чемпионата мира, хотя там сборная всего лишь вышла в 1/4. Надо забыть это все. Сейчас все двигаются вперед. Плохо, что мы начинаем привыкать к такому выступлению. Это самое обидное», — приводит слова Мостового «Чемпионат». 0