7 апреля в 28-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Брага». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы бьются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Спортинг» имеет поровну очков с «Бенфикой». А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Лиссабонцы переиграли «Риу Аве» (2:0).

До того команда легко расправилась с «Эштрелой» (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фамаликану» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Спортинг» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Даниэль Браганса, Хидемаса Морита — травмированы. Матеус Рейс — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спортинг» нынче выглядит блестяще. В 6 своих последних матчах команда побеждала.

Матчи с «Брагой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спортинг» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Виктор Дьёкереш настрелял уже 30 мячей в текущем чемпионате Португалии.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» сражаются за третью позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Брага» лишь по дополнительным показателям отстает от «Порту». При этом забила команда 44 мяча в 27 поединках Примейры.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Оружейники» нанесли поражение «Ароке» (2:1).

До того команда с минимальным счетом одолела «Фаренсе». Да и поединок с «Порту» завершился трудной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Роджер Фернандеш — травмирован.

Состояние команды: «Оружейники» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Брага» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в свои ворота всего 23 мяча в 27 поединках португальского чемпионата.

Привычно эффективен лидер команды Рикарду Орта. В активе опытного игрока уже 9 забитых мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Оружейники» вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Брага» победила в 3 своих последних матчах

«Спортинг» имеет шестиматчевый победный сериал

Лиссабонцы в среднем забивают чуть реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Лиссабонцы выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Лиссабонцы намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы, да и Виктор Дьёкереш явно скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75