Спортинг
Брага
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы бьются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Спортинг» имеет поровну очков с «Бенфикой». А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 27 матчах.
Спортинг — Брага: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Лиссабонцы переиграли «Риу Аве» (2:0).
До того команда легко расправилась с «Эштрелой» (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фамаликану» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Спортинг» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Даниэль Браганса, Хидемаса Морита — травмированы. Матеус Рейс — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Спортинг» нынче выглядит блестяще. В 6 своих последних матчах команда побеждала.
Матчи с «Брагой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спортинг» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Виктор Дьёкереш настрелял уже 30 мячей в текущем чемпионате Португалии.
«Брага»
Турнирное положение: «Оружейники» сражаются за третью позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Брага» лишь по дополнительным показателям отстает от «Порту». При этом забила команда 44 мяча в 27 поединках Примейры.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Оружейники» нанесли поражение «Ароке» (2:1).
До того команда с минимальным счетом одолела «Фаренсе». Да и поединок с «Порту» завершился трудной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Роджер Фернандеш — травмирован.
Состояние команды: «Оружейники» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Брага» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в свои ворота всего 23 мяча в 27 поединках португальского чемпионата.
Привычно эффективен лидер команды Рикарду Орта. В активе опытного игрока уже 9 забитых мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Оружейники» вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Брага» победила в 3 своих последних матчах
- «Спортинг» имеет шестиматчевый победный сериал
- Лиссабонцы в среднем забивают чуть реже 3 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
- 3.10Рома — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.75Лестер — Ньюкасл: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 3.00Леганес — Осасуна: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Лиссабонцы выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Лиссабонцы намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы, да и Виктор Дьёкереш явно скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75