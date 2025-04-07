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    Сумеет ли «Спортинг» совершить блицкриг?

    Спортинг — Брага: прогноз ставок на Примейру 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Брага»
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    Виктор Дьёкереш
    7 апреля в 28-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Брага». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 07 Апреля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:45 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы бьются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Спортинг» имеет поровну очков с «Бенфикой». А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 27 матчах.

    Спортинг — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Лиссабонцы переиграли «Риу Аве» (2:0).

    До того команда легко расправилась с «Эштрелой» (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фамаликану» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Спортинг» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Даниэль Браганса, Хидемаса Морита — травмированы. Матеус Рейс — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спортинг» нынче выглядит блестяще. В 6 своих последних матчах команда побеждала.

    Матчи с «Брагой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спортинг» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Виктор Дьёкереш настрелял уже 30 мячей в текущем чемпионате Португалии.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Оружейники» сражаются за третью позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брага» лишь по дополнительным показателям отстает от «Порту». При этом забила команда 44 мяча в 27 поединках Примейры.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Оружейники» нанесли поражение «Ароке» (2:1).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Фаренсе». Да и поединок с «Порту» завершился трудной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Роджер Фернандеш — травмирован.

    Состояние команды: «Оружейники» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Брага» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в свои ворота всего 23 мяча в 27 поединках португальского чемпионата.

    Привычно эффективен лидер команды Рикарду Орта. В активе опытного игрока уже 9 забитых мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Оружейники» вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Брага» победила в 3 своих последних матчах

    • «Спортинг» имеет шестиматчевый победный сериал

    • Лиссабонцы в среднем забивают чуть реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Лиссабонцы выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Лиссабонцы намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы, да и Виктор Дьёкереш явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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