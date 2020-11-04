Игрок «Рубина» Йевтич потерял сознание после удара локтем в матче со «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Рубина»получил серьезную травму головы в матче Кубка России против «СКА-Хабаровск», который проходит в эти минуты на Дальнем Востоке.

В середине первого тайма Йевтич получил сильный удар в голову после столкновения с игроком хабаровчан Владиславом Брагиным.

Швейцарский футболист после небольшой паузы поднялся с газона, но почти сразу упал без сознания.

«Удар локтем нанес Брагин по лицу Йевтича. Рассечение у нашего полузащитника. После длительной паузы Дарко потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле», — отмечается в твиттере «Рубина».

Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX — «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020

Йевтича увезли на скорой в одну из больниц Хабаровска. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Главный арбитр матча Павел Шадыханов показал Брагину желтую карточку.

В сезоне-2020/2021 Йевтич провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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