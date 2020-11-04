ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Атлетико»Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
  • 00:57
    • «Ливерпуль» унизил «Аталанту», «Аякс» скромно одолел «Митьюлланд»
  • 00:56
    • «Бавария» на выезде разгромила «Зальцбург»
  • 00:49
    • «Реал» вырвал победу у «Интера»
  • 00:57
    • «Порту» расправился с «Марселем», Пайет не забил пенальти
  • 00:54
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Олимпиакос»
    Все новости спорта

    Игрок «Рубина» Йевтич потерял сознание после удара локтем в матче со «СКА-Хабаровск»

    Футбол Рубин СКА-Хабаровск Кубок ФНЛ Футбол России
    Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил серьезную травму головы в матче Кубка России против «СКА-Хабаровск», который проходит в эти минуты на Дальнем Востоке.

    Дарко Йевтич
    Дарко Йевтич

    В середине первого тайма Йевтич получил сильный удар в голову после столкновения с игроком хабаровчан Владиславом Брагиным.

    Швейцарский футболист после небольшой паузы поднялся с газона, но почти сразу упал без сознания.

    «Удар локтем нанес Брагин по лицу Йевтича. Рассечение у нашего полузащитника. После длительной паузы Дарко потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле», — отмечается в твиттере «Рубина».

    Йевтича увезли на скорой в одну из больниц Хабаровска. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

    Главный арбитр матча Павел Шадыханов показал Брагину желтую карточку.

    В сезоне-2020/2021 Йевтич провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Краснодар» на «Рамон Санчес Писхуан»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Лацио» продлит серию поражений «Зенита» в ЛЧ?
  • «Зенит» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как много голов ожидать от матча в Лейпциге?
  • «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры