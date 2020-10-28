Безбородов и Левников отстранены по итогам матча «Краснодар» — «Спартак»

Арбитрыотстранены от работы.

Об этом «Чемпионату» сообщили источники в РФС, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что к арбитрам будут применены серьезные санкции.

«Формально они отработали матч "Краснодар" — "Спартак" без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции», — сказал один из источников в РФС.

Напомним, «Спартак» выиграл у «Краснодара» со счетом 3:1.

После матча в «Краснодаре» сделали заявление о судействе. 0