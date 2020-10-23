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    Безбородов правильно не удалил Грулева и отменил гол Чалова

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    Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизоды матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (3:1), сообщает официальный сайт союза.

    Владислав Безбородов
    Владислав Безбородов

    ЦСКА ранее просил разъяснить решения судьи Владислава Безбородова об отмене гола Федора Чалова и нарушении на Вадиме Карпове.

    «1. Судья правильно отменил гол в ворота "Динамо" на 3-й минуте матча.

    Решение мотивировано тем, что в эпизоде, предшествовавшем взятию ворот "Динамо", игрок ЦСКА Константин Кучаев инициирует задержку рукой игрока "Динамо" Даниила Фомина, что привело к потере последним мяча и не позволило участвовать в активных оборонительных действиях своей команды.

    2. Судья правильно не удалил игрока "Динамо" Вячеслава Грулева на 15-й минуте матча.

    Решение мотивировано тем, что действия футболиста "Динамо" носили характер безрассудного поведения и по случайному стечению обстоятельств завершились нанесением серьезной травмы сопернику.

    В прыжке игрок использовал руку для ведения борьбы за лучшую позицию на поле и игры в мяч головой, что запрещено правилами игры.

    Однако он прыгает вверх, а не в соперника, не использует руку как оружие для нанесения удара чрезмерной силы, и подобные действия других футболистов обычно не приводят к серьезным последствиям для соперника.

    Тем не менее Экспертно-судейская комиссия считает необходимым напомнить судьям о необходимости учитывать критерий тяжести последствий нарушения правил игры и пересматривать при необходимости принятые на поле дисциплинарные решения с целью защиты здоровья футболистов», — говорится в сообщении. 0

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