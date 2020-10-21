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    Миранчук начнет матч против «Мидтьюлланна» в запасе

    «Мидтьюлланн» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Мидтьюлланна» и «Аталанты» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Встреча пройдет в Дании и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Мидтьюлланн»: Хансен, Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо, Ониека, Кюсте, Дрейер, Мабиль, Каба, Систо.

    Запасные: Оттесен, Коолс, Эвандер, Краев, Джеймс, Вибе, Андерсен, Мадсен, Дюр, Исаксен, Сери.

    «Аталанта»: Спортьелло, Джимшити, Ромеро, Толой, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Сапата, Муриэль.

    Запасные: Росси, Паломино, Ламмерс, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Ал. Миранчук, Иличич, Пашалич.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 1.75, на успех «Мидтьюлланна» — 4.85, на ничью — 4.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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