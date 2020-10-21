«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Мидтьюлланна» и «Аталанты» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Дании и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мидтьюлланн»: Хансен, Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо, Ониека, Кюсте, Дрейер, Мабиль, Каба, Систо.

Запасные: Оттесен, Коолс, Эвандер, Краев, Джеймс, Вибе, Андерсен, Мадсен, Дюр, Исаксен, Сери.

«Аталанта»: Спортьелло, Джимшити, Ромеро, Толой, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Сапата, Муриэль.

Запасные: Росси, Паломино, Ламмерс, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Ал. Миранчук, Иличич, Пашалич.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 1.75, на успех «Мидтьюлланна» — 4.85, на ничью — 4.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0