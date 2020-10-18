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    Хасимото выйдет в стартовом составе «Ростова» против «Ахмата»

    «Ростов» — «Ахмат»: составы, прогноз, коэффициенты

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    ФК «Ростов» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 11-тура РПЛ.

    Кенто Хасимото
    Кенто Хасимото

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хасимото, Обухов, Полоз.

    Запасные: Бабурин, Поярков, Безруков, Гапечкин, Тугарев, Топурия, Сухомлинов, Тошевски, Сохиев.

    «Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелказде.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Ромеро, Кармаев, Х. Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.48, на успех «Ахмата» — 3.55, на ничью — 3.15. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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