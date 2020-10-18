«Ростов» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года

«Ростов»
После десяти туров у «Ростова» на счету числится 17 набранных очков, позволяющие делить шестое место с «Динамо». От третьей строки коллектив отделяет всего два балла.
В своем последнем сыгранном матче подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде «Сочи» со счетом 2:4, прервав т.с. 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.
В этот удачный период «комбайнеры» выиграли четыре поединка и две встречи свели вничью. Перед фиаско в южном дерби они в Туле переиграли местный «Арсенал» — 3:2.
В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» в родных стенах выиграл две встречи при одной мировой и поражении, забить удалось четыре гола, пропустили в свои ворота лишь два мяча.
«Ахмат»
«Ахмат» с 14 зачетными пунктами расположился на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.
В прошлом туре грозненцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1) на выезде,а победить им удалось только в одном из пяти последних матчей, переиграв 9-м туре дома 2:0 «Урал».
А перед этим «зелено-белые» имели серию из трех «сухих» фиаско, где уступили на своей территории 0:3 ЦСКА и 0:1 «Сочи», а также вне родных стен 0:1 «Динамо».
В гостевых поединках текущего чемпионата «Ахмат» соблюдает полный паритет,выиграв две игры при двух мировых исходах и фиаско, разница мячей — 6:7.
В минувшем сезоне «Ростов» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:1, а в Грозном коллективы поделили очки, сыграв 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.47.
На викторию «Ахмата» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.15.
В последних своих встречах обе команды стабильно забивали, поэтому в их очном противостоянии не исключаем, что голы будут в обе стороны. 0