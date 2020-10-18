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    Гончаренко: Много опасных моментов создали и по делу победили

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

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    «Хорошо мы смотрелись в атаке, хорошее движение. Много опасных моментов создали и по делу победили. Легко действовали в атаке.

    Но лучший игрок матча — Акинфеев. Во многих моментах нас выручил. Довольны этими тремя очками. Продолжаем преследование "Зенита" и "Спартака".

    Нам надо было рисковать, потому что ограниченная обойма защитников. На Карпове был грубый фол, пришлось перестраиваться. Васину пришлось закрывать правый фанг. Он хорошо один в один смотрится.

    Мы понимали, что с фланга Васина будет тяжелее атаковать. Ему тяжело поддерживать атаку. Так что мы хотели больше заставить на оборону Нжи работать, чтобы он об атаке меньше думал.

    Тем более, Паршивлюк был дисквалифицирован», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». 0

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