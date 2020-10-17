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    «Челси» упустил победу над «Саутгемптоном»

    «Челси» — «Саутгемптон»: счет 3:3, обзор голов

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    Лондонский «Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» (3:3) в матче 5 тура английской Премьер-лиги.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    Тимо Вернер открыл счет, убежав к ворота соперника после обманного маневра. Через 15 минут футболист оформил дубль после длинной передачи Жоржиньо. Игрок убежал от защитника и перебросил вратаря.

    Дэнни Ингс сократил разрыв под завесу первого тайма. Игрок открылся между центрбеками и вышел на свидание с вратарем. Обыграв его, форвард забил в пустые ворота.

    Во втором тайме Че Адамс сравнял счет, подкараулив ошибку игрока «Челси». С третьей попытки мяч оказался в воротах.

    На 59 минуте Пулишич отдал пас на ход Вернеру, а немец отдал пас на дальнюю штангу, где Хаверц ее замкнул.

    Последнее слово было за гостями. «Святые» заработали штрафной, Тео Уолкотт подал в штрафную и после прострела вторым темпом защитник Вестергор переправил мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Саутгемптон 3:3
    Голы: 1:0 Тимо Вернер (15'), 2:0 Тимо Вернер (28'), 2:1 Дэнни Ингс (43'), 2:2 Че Адамс (57'), 3:2 Кай Хаверц (59'), 3:3 Янник Вестергор (90') Челси: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, N'Golo Kante, Кристиан Пулишич (Рис Джеймс, 87'), Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 72'), Кай Хаверц, Тимо Вернер (Тэмми Абрахам, 90') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль (Ибраима Диало, 87'), Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд (Nathan Tella, 77'), Тео Уолкотт, Дэнни Ингс, Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 86') Предупреждения: Бен Чилвел (48'), Ориоль Ромеу Видаль (84')

    «Челси» потерял 2 очка и сейчас занимает в таблице 6 место с 8 очками. «Саутгемптон» набрал 7 баллов и находится на экваторе турнирки АПЛ. 0

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