«Челси» — «Саутгемптон»: счет 3:3, обзор голов

Тимо Вернер открыл счет, убежав к ворота соперника после обманного маневра. Через 15 минут футболист оформил дубль после длинной передачи Жоржиньо. Игрок убежал от защитника и перебросил вратаря.
Дэнни Ингс сократил разрыв под завесу первого тайма. Игрок открылся между центрбеками и вышел на свидание с вратарем. Обыграв его, форвард забил в пустые ворота.
Во втором тайме Че Адамс сравнял счет, подкараулив ошибку игрока «Челси». С третьей попытки мяч оказался в воротах.
На 59 минуте Пулишич отдал пас на ход Вернеру, а немец отдал пас на дальнюю штангу, где Хаверц ее замкнул.
Последнее слово было за гостями. «Святые» заработали штрафной, Тео Уолкотт подал в штрафную и после прострела вторым темпом защитник Вестергор переправил мяч в ворота.
«Челси» потерял 2 очка и сейчас занимает в таблице 6 место с 8 очками. «Саутгемптон» набрал 7 баллов и находится на экваторе турнирки АПЛ. 0