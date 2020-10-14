Цыганков: Не чувствую себя героем матча с Испанией

Полузащитник сборной Украиныпрокомментировал победу над Испанией (1:0) в домашнем матче Лиги наций.

Цыганков в этой игре вышел на замену и стал автором единственного гола.

«Я не считаю себя героем. Вся наша команда герои.

Кроме того, я хочу поздравить нашего вратаря Георгия Бущана с его выступлением. Думаю, сегодня была лучшая игра в его карьере.

Наш план состоял в том, чтобы играть в более оборонительном ключе, чем обычно, и полностью выкладываться на поле.

Мы проиграли три матча подряд и должны извиниться за это перед фанатами. Нам так не хватало их на стадионе, и мы счастливы, что дали им повод отпраздновать сегодня», — приводит слова Цыганкова официальный сайт УЕФА. 0