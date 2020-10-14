Шевченко: Сборная Украины проделала катастрофически большой объем работы

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал победу над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

Единственный гол в игре забил Виктор Цыганков. Украинская сборная благодаря этой победе прервала серию из трех поражений.

«Не считаю, что это чудо. Считаю, что это именно работа, которая была выполнена, это отличный план, который был. Ребята, которые выходили на поле, они выполнили план. Для нас — это заслуженная игра. За отдачу, желание бороться на поле. Нельзя даже сказать, что мы боролись, мы дрались за каждый кусочек футбольного поля.

Чтобы достигать результата, нужно на каждый матч выходить с таким желанием. Ребята об этом знают.

Было очень тяжело. Без преувеличений я могу сказать, что очень рад. Рад за отношение ребят. Играть с такой командой. В этих условиях добиться такого результата — для нас это очень многое значит.

С той ситуацией, в которую мы попали, мы просто не могли играть по-другому. Я благодарю только ребят, ведь они выполнили все, о чем мы договаривались.

У нас были запланированные замены. Мы приблизительно знали, каких игроков будем задействовать. Я смотрел, у кого уже не хватало энергии. Объем работы, который был выполнен... В середине поля мы просили играть один в один, надо было создавать определенный прессинг, особенно в середине. Если бы мы этого не делали — нам было бы очень тяжело.

И крайние нападающие, и игроки центра поля очень много перемещались, выполняли много черновой работы, смещались. Замены были направлены на то, чтобы игроки, которые теряли энергию, уходили, а мы вводили новых.

Испания и Германия будут бороться за выход из группы, у нас задача — остаться в этой группе.

Действия команды влияли на испанцев. Чем больше времени проходило, тем они больше спешили, открывали для нас возможности. Игра в том, что у нас был момент, до которого мы должны были дотерпеть, дождаться. Шанс, который у нас был, мы использовали.

Футбол — интересная игра, которую можно оценивать со всех сторон. Это не только тактика, это и эмоции тоже.

Тот эмоциональный подъем, который был у футболистов, сыграл большую роль. Объем работы был катастрофически большой.

Сегодня мы не можем конкурировать с такими командами, как Испания, Германия, играть с ними на равных в их футбол. Мы вынуждены находить совершенно другие действия, тактические схемы, задумки, чтобы мы конкурировали на таком уровне.

Задача наша не будет меняться ни в коем случае. Мы не готовы конкурировать на этом уровне. На данный момент мы еще не готовы. Мы можем сыграть 4-5 матчей с Испанией, нам будет очень тяжело добиться такого положительного результата еще раз.

Я с уважением отношусь к украинскому футболу. Но я понимаю, что у нас нет чемпионата, который мог бы дать нужную конкуренцию. Мы вынуждены выходить из разных экстремальных ситуаций с ковидом, травмами. Эти ситуации нам не помогают.

У каждого из наших футболистов есть огромное сердце и огромное желание играть за сборную. Они это сегодня продемонстрировали.

С Бущаном — это такое стечение. Я похлопал ему в раздевалке перед всеми ребятами, сказал: "Наконец-то ты сыграл на ноль за сборную". Он сыграл великолепно. У каждого бывают сложные ситуации в футболе. Мы знаем его характеристики, он отличный вратарь. На этой позиции у нас будет конкуренция», — приводит слова Шевченко ua.Tribuna.com. 0