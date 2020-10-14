Шесть клубов второго по силе дивизиона английского футбола могут прекратить свое существование из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Sky Sports.

Шесть клубов Чемпионшипа находятся на грани исщезновения globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Наше выживание полностью зависит от мер финансовой поддержки, без этого мы не сможем продолжать», — сказал представитель одного из клубов.

«Мы можем выжить в краткосрочной и среднесрочной перспективе за счет торговли игроками, но в конечном итоге финансы клуба в основном зависят от болельщиков.

Без них наша бизнес-модель самоокупаемого клуба больше не работает», — сказал представитель другого клуба.

Кроме того, по результатам опроса восемь клубов заявили, что им уже приходится или придется сократить штат сотрудников. 0