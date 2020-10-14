Шесть клубов Чемпионшипа находятся на грани исщезновения
globallookpress.com
«Наше выживание полностью зависит от мер финансовой поддержки, без этого мы не сможем продолжать», — сказал представитель одного из клубов.
«Мы можем выжить в краткосрочной и среднесрочной перспективе за счет торговли игроками, но в конечном итоге финансы клуба в основном зависят от болельщиков.
Без них наша бизнес-модель самоокупаемого клуба больше не работает», — сказал представитель другого клуба.
Кроме того, по результатам опроса восемь клубов заявили, что им уже приходится или придется сократить штат сотрудников. 0