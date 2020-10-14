Португалия — Швеция: счет 3:0, обзор голов

Сборнаяв четвертом туре Лиги наций обыграласо счетом 3:0.

Счет открыл Бернарду Силва после паса Диогу Жоты. Сам Жота оформил дубль, забив по мячу в первом и втором тайме.

Футбол. Лига наций УЕФА. A3 Португалия — Швеция 3:0 Голы: 1:0 Бернарду Силва (21'), 2:0 Диогу Жота (44'), 3:0 Диогу Жота (72') Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш (Ренату Саншеш, 88'), Перейра Данилу, Вилльям Карвалью (Жоау Моутинью, 80'), Бернарду Силва (Андре Силва, 75'), Диогу Жота (Рафаэл Силва, 88'), Жоау Фелиш (Даниэл Поденсе, 75') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг (Mattias Johansson, 54'), Виктор Нильссон Линделёф, Пьер Бенгтссон, Понтус Янссон, Олбин Экдаль, Деян Кулушевски (Себастьян Ларссон, 88'), Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Маркус Берг (Martin Olsson, 88'), Робин Куайсон (Александер Исак, 62') Предупреждения: Олбин Экдаль (36'), Диогу Жота (52'), Кристофер Ольссон (57'), Понтус Янссон (62'), Маркус Берг (79'), Бруну Фернандеш (85')

После этой победы португальцы продолжают лидировать в группе 3, опережая Францию по разнице голов. Команда имеет 10 очков. Шведы не набрали ни одного балла и находятся в зоне вылета. 0