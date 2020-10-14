Месси принял участие в потасовке после матча с Боливией

Капитан сборной Аргентиныоказался в эпицентре массовой стычки после гостевого матча с Боливией (2:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

В начале конфликта Лео вступил в перепалку с тренером по физподготовке соперника, услышав его реплику в свой адрес. В трансляции не было слышно, что сказал капитан аргентинцев, однако, как сообщает Ole, он выкрикнул следующее: «Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!»

¡Final picante! 🔥 Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/lr1gI7SOvR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

В конце концов партнерам удалось успокоить Лео, который покидал стадион имени Эрнандо Силеса с разъяренным выражением лица. Напомним, что Аргентина набрала шесть очков в двух стартовых матчах отбора к ЧМ-2022.

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