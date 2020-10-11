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    Комбаров: Возможно, в «Спартаке» я пострадал из-за ситуации с Глушаковым

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров не исключает, что в будущем вернется в московский «Спартак».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    Комбаров покинул «Спартак» летом 2019 года после завершения контракта.

    «Я хочу вернуться в Премьер-Лигу. Еще хотелось бы иметь стабильность в виде контракта. И титулы. В "Крыльях" достичь такого тяжело, но у нас ближайший титул вполне может случиться следующим летом. Мы к этому стремимся.

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    • Могу ли я вернуться в "Спартак"? Вполне. На клуб у меня обиды нет. "Спартак" взял вектор на омоложение команды.

    Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ». 0

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