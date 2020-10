Защитникполучил серьезную травму в матче за национальную команду Колумбии, сообщает Sport.es.

В матче первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке колумбийцы разгромили сборную Венесуэлы со счетом 3:0.

На 13-й минуте 28-летний колумбиец подкатился под соперника, который упал на его ногу, что привело к повреждению. Стопа Ариас выгнулась в другую сторону.

Thoughts and prayers to Santiago Arias. Seems like he’ll be out for a while now. pic.twitter.com/zPYBJR8fdC