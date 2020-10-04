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    Слуцкий посетовал на плохую реализацию моментов

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Ахматом» (1:1) в десятом туре РПЛ.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Мы понимали, как будет проходить игра. "Ахмат" — команда агрессивная очень хорошо играющая в переходах. Мы понимали, что будет очень высокая игровая плотность. Были к этому готовы, понимали, что где-то нужно будет перетерпеть, где-то сработать на подборах и дальше по мере того, как будут появляться свободные зоны, мы должны были реализовывать эти моменты.

    Я считаю, что в целом до удаления мы контролировали ход встречи: мы забили гол, у нас было большое количество моментов в первом тайме и во втором тайме. Понятно, что после удаления больше сконцентрировались на обороне и попытались удержать счет, который был. Другого варианта наверно у нас и не было. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать.

    Нам где-то не хватает реализации, я считаю, что мы недобрали очков из-за того, что где-то опять же реализация нас подводила. Еще нет такого сверхсолидного уровня у завершателей. Потому что это большая группа молодых игроков, достаточно нестабильных в этом плане.

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